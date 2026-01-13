Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:33, 13 января 2026Культура

Гвинет Пэлтроу показала фильм со своими постельными сценами сыну

Гвинет Пэлтроу шокировала сына, показав ему постельные сцены с Тимоти Шаламе
Андрей Шеньшаков

Фото: Emma McIntyre / Getty Images for The 2024 MAKERS Conference

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, которая снялась в фильме «Марти Великолепный» вместе с Тимоти Шаламе, рассказала, что пришла на премьеру картины со своим сыном. Об этом она сообщила в интервью People.

По словам 53-летней артистки, ее 19-летний сын Мозес был в шоке от количества постельных сцен с участием матери.

«Мой бедный сын... представляете, каково было, когда он пришел на премьеру в Лос-Анджелесе? Он хотел умереть», — заявила Гвинет.

Комментируя свои откровенные кадры с Шаламе, она призналась, что в картине оказалось «очень-очень много секса».

Ранее стало известно, что дочь американской актрисы Гвинет Пэлтроу и фронтмена группы Coldplay Криса Мартина Эппл Мартин повторила на публике образ матери 29-летней давности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уборщица спасла моего ребенка». Что говорят родители и врачи о массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

    «Там сейчас сосредоточены деньги». Где лучше искать работу в 2026 году

    «Цель — заставить купить больше». Как россиян обманывают в магазинах и на маркетплейсах

    Один из крупнейших в России автоконцернов столкнулся с обрушением продаж

    Блогерша из России затмила иностранцев на «Золотом глобусе»

    Microsoft похоронила популярное приложение

    На Западе высмеяли план Британии в отношении России

    Фигурантке дела о гибели в московской клинике блогерши из Италии предъявят новое обвинение

    Гвинет Пэлтроу показала фильм со своими постельными сценами сыну

    Десяток СНТ оказались под угрозой изоляции из-за оползня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok