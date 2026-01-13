Известная актриса раскрыла секрет моложавой внешности в 48 лет

48-летняя актриса Давиния Тейлор не пьет алкоголь ради моложавой внешности

Известная английская актриса, светская львица и предпринимательница Давиния Тейлор раскрыла секрет моложавой внешности в 48 лет. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

Январь — не самый лучший месяц для того, чтобы начать новую жизнь, считает актриса. По ее мнению, он является подготовительным этапом, чтобы поставить цели и плавно вносить изменения в повседневность. Однако Тейлор подчеркивает, что есть одно правило, которое не зависит от месяца и времени года. «Я не пью алкоголь уже почти 20 лет и, честно говоря, думаю, что больше людей должны это попробовать, хотя бы в качестве эксперимента», — поделилась она.

Кроме того, знаменитость отметила, что ежедневные прогулки, пробежки, а также здоровое питание положительно повлияли на ее внешность. Она пояснила, что заменила ультрапереработанные продукты и растительные масла на цельные продукты и белок. Благодаря этому ее кожа стала упругой и гладкой.

