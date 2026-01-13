Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:18, 13 января 2026Ценности

Известного музыканта сняли полностью обнаженным на яхте

Английского рок-музыканта Yungblud в откровенном виде сняли на яхте в Австралии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mariano Regidor / Redferns / Getty Images

Известного английского рок-музыканта Yungblud (настоящее имя Доминик Ричард Харрисон) в откровенном виде сняли на яхте в Австралии. Соответствущий материал приводит Page Six.

Папарацци запечатлели 28-летнего исполнителя на борту судна перед выступлением в рамках мирового концертного тура Idols. Он предстал перед камерой полностью обнаженным, прикрывая ладонью гениталии.

При этом артист прокомментировал данные кадры, записав видео для Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Он отметил, что ему позвонила мать, заявив, что интимные кадры сына опубликовали в сети. «Я считаю, что это просто безобидное веселье», — высказал свою позицию Yungblud.

В декабре 2025 года 58-летний диджей Дэвид Гетта снялся топлес на яхте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Попкорн получился, запасайтесь!» Российские дроны атаковали под Одессой суда с кукурузой и подсолнечным маслом

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Украинцы пытались бежать через границу в грузовике с пивом

    Известного музыканта сняли полностью обнаженным на яхте

    НАТО экстренно собралось отправить F-16 для разведки у российской границы

    Названа лучшая поза для качественного сна

    Трамп ввел пошлины против сотрудничающих с Ираном стран

    В России сделали предупреждение Зеленскому о переговорах

    Киев предупредили о скорой «катастрофе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok