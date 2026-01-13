Известного музыканта сняли полностью обнаженным на яхте

Английского рок-музыканта Yungblud в откровенном виде сняли на яхте в Австралии

Известного английского рок-музыканта Yungblud (настоящее имя Доминик Ричард Харрисон) в откровенном виде сняли на яхте в Австралии. Соответствущий материал приводит Page Six.

Папарацци запечатлели 28-летнего исполнителя на борту судна перед выступлением в рамках мирового концертного тура Idols. Он предстал перед камерой полностью обнаженным, прикрывая ладонью гениталии.

При этом артист прокомментировал данные кадры, записав видео для Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Он отметил, что ему позвонила мать, заявив, что интимные кадры сына опубликовали в сети. «Я считаю, что это просто безобидное веселье», — высказал свою позицию Yungblud.

В декабре 2025 года 58-летний диджей Дэвид Гетта снялся топлес на яхте.

