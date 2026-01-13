Известного писателя арестовали за детское порно

Австралийского писателя Сильви арестовали за распространение детского порно

Известный австралийский писатель Крейг Сильви был арестован по обвинению в хранении и распространении детской порнографии. Об этом сообщило местное издание Sydney Morning Herald.

43-летнего автора обвинили в общении с лицами, совершившими преступления, связанные с эксплуатацией детей. Прокуроры отметили, что Сильви выражал сексуальный интерес к детям и распространял материалы об эксплуатации детей в течение нескольких дней. При аресте писатель отказался предоставить полиции пароли для получения доступа к мобильному телефону, ноутбуку и другим электронным устройствам.

В итоге Крейга освободили под залог, он обязан являться в полицейский участок три раза в неделю. Также ему запретили работать и контактировать с любыми детьми без присмотра, в том числе и со своими собственными. Доступ в интернет ему был закрыт.

