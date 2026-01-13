Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:33, 13 января 2026Культура

Известного писателя арестовали за детское порно

Австралийского писателя Сильви арестовали за распространение детского порно
Андрей Шеньшаков
Крейг Сильви

Крейг Сильви. Фото: Hanna Lassen / Getty Images

Известный австралийский писатель Крейг Сильви был арестован по обвинению в хранении и распространении детской порнографии. Об этом сообщило местное издание Sydney Morning Herald.

43-летнего автора обвинили в общении с лицами, совершившими преступления, связанные с эксплуатацией детей. Прокуроры отметили, что Сильви выражал сексуальный интерес к детям и распространял материалы об эксплуатации детей в течение нескольких дней. При аресте писатель отказался предоставить полиции пароли для получения доступа к мобильному телефону, ноутбуку и другим электронным устройствам.

В итоге Крейга освободили под залог, он обязан являться в полицейский участок три раза в неделю. Также ему запретили работать и контактировать с любыми детьми без присмотра, в том числе и со своими собственными. Доступ в интернет ему был закрыт.

Ранее стало известно, что испанскому певцу Хулио Иглесиасу предъявлены обвинения в сексуальном насилии над двумя сотрудницами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Погружают в каменный век». Киев накрыл блэкаут. Горожане спят в куртках и греют кирпичи как в СССР

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Клинтоны не захотели давать показания по делу Эпштейна

    Коммунальщики заплатили ребенку сотни тысяч рублей за упавшую крышку электрощитка

    На Западе рассказали о насмешках «союзника Путина» над Британией

    Пассажир попал в психбольницу по вине авиакомпании и решил засудить ее на миллионы рублей

    Обнаружены скрытые факторы ускорения развития болезни Альцгеймера

    ВС России выбили ВСУ из школы в Гуляйполе

    Звезда «Гарри Поттера» нашла необычный способ заработать на пластику груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok