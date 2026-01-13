Реклама

Культура
18:52, 13 января 2026

Иглесиаса обвинили в изнасилованиях и избиении

Певцу Хулио Иглесиасу предъявили обвинения в изнасилованиях и избиении
Андрей Шеньшаков

Фото: Samir Hussein / Getty Images

Испанскому певцу Хулио Иглесиасу предъявлены обвинения в сексуальном насилии над двумя сотрудницами. Об этом сообщает Independent.

По информации источника, с обвинениями в адрес артиста выступили две женщины, работавшие в особняке Иглесиаса. Одна из пострадавших заявила, что певец занимался с ней сексом по принуждению, унижал, а также бил. Другая ее коллега заявляла о неуместных прикосновениях, оскорблениях, унижениях и в целом нездоровой атмосфере и абьюзе.

На данный момент никаких комментариев от представителей певца или самого 82-летнего Иглесиаса не было.

Ранее стало известно, что американского актера и обладателя премии «Эмми» Тимоти Басфилда обвинили в сексуальном насилии над детьми. В США уже выдали ордер на арест артиста.

