Спорт
09:42, 13 января 2026Спорт

Капитан «Локомотива» перешел в ЦСКА

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов перешел в столичный ЦСКА. Об этом сообщается на сайте железнодорожников.

Клубы заключили трансферное соглашение, условия которого не раскрываются. «Благодарим Дмитрия за долгие годы в клубе, уверенную игру, самоотдачу, неравнодушие и вклад в победы и достижения "Локомотива"», — говорится в сообщении.

О решении Баринова перейти в ЦСКА сообщалось 3 декабря. «Ключевые причины решения Баринова не в финансах, а в разнице подходов руководства клубов», — заявил источник.

29-летний Баринов провел в «Локомотиве» всю профессиональную карьеру, дебютировав за клуб в 2015 году. Вместе с командой он стал чемпионом России, трижды выиграл Кубок и один раз — Суперкубок страны.

