14:31, 13 января 2026

Китай пообещал США ответить на введение пошлин за сотрудничество с Ираном

Мао Нин: КНР защитит свои интересы при введении США пошлин за торговлю с Ираном
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: vanchai tan / Shutterstock / Fotodom  

Пекин намерен твердо защищать свои интересы, если США введут пошлины в размере 25 % за сотрудничество с Ираном. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

«В тарифной войне нет победителей. Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы», — сообщила она.

Дипломат подчеркнула, что Китай придерживается четкой и неизменной позиции по подобным вопросам.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин в размере 25 % для всех государств, которые сотрудничают с Исламской Республикой Иран. Лидер США отметил, что решение вступает в силу немедленно и не подлежит пересмотру.

