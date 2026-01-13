Реклама

Курсанта ВСУ довели до самоубийства

В Ровенской области 17-летний курсант ВСУ покончил с собой
Евгений Силаев
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Ровенской области 17-летний курсант Вооруженных сил Украины (ВСУ) покончил с собой из-за издевательств сержантов. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пятеро сержантов заставляли первокурсников есть с пола и пить соленую воду. Также покончившего с собой курсанта избили, а издевательства снимали на телефон.

Ранее украинский военнопленный Игорь Войтко сообщил, что его сослуживец покончил с собой из-за страха перед наступлением Вооруженных сил (ВС) России в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Он отметил, что все это происходило у него на глазах.

