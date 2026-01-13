Лукашенко высказался о пути «ошалевшего» мира в 2026 году

Лукашенко не знает, в какую сторону повернется ошалевший мир в 2026 году

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что даже обладая обширной информацией, он точно не знает, «в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир». Об этом политик упомянул на состоявшемся во вторник в Минске приеме, сообщает Telegram-канале «Пул Первого».

Политик также напомнил, что сейчас весь мир переживает крайне непростое время, полное неожиданных событий.

«Поэтому я вам искренне говорю: обладая массой информации, я не знаю, в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир. Я говорю "ошалевший мир" — не могу же я сказать, что мы одурели и ошалели», — посетовал Лукашенко.

Подводя итоги 2025 года, белорусский глава назвал его успешным и во многом знаковым. Он отметил, что существовала вероятность, что прошедший год мог стать и тяжелым, и неуспешным. Но жители Белоруссии объединились и сделали все, чтобы этого не случилось.

Ранее в Минске заявили, что венесуэльский сценарий с похищением президента невозможен в Белоруссии. Как отметил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, в Венесуэле при похищении США президента Николаса Мадуро случилось предательство по отношению к лидеру страны и к действующей власти.