Малахов назвал самую дорогую вещь в доме

Телеведущий Малахов назвал самой дорогой вещью в доме люстру

Телеведущий Андрей Малахов заявил, что самой дорогой вещью в его доме является люстра. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом на закрытом Рождественском коктейле.

Речь идет о люстре из снесенного в 2025 году Дома кино. «Когда сносили Дом кино, мы приобрели люстру, которая висела в Доме кино при входе. Ну, будем считать, что это такой исторический артефакт уже. В то время они тоже были не массового производства, это люстры "Арктика", — поделился информацией Малахов.

Телеведущий отметил, что коллекционирование предметов интерьера, особенно созданных в единственном экземпляре, сейчас является трендом. Он пояснил, что такие вещи несут в себе культурный код и со временем дорожают. Между тем стоимость купленной люстры телеведущий называть не стал.

Во время той же беседы Малахов сообщил, что певец Филипп Киркоров решил взять аскезу от любимого дела — коллекционирования арт-объектов — на полгода.