Малахов заявил об отказе Киркорова от любимого дела

Андрей Малахов заявил об отказе Киркорова от коллекционирования на полгода

Телеведущий Андрей Малахов заявил об отказе певца Филиппа Киркорова от коллекционирования арт-объектов. Об этом телезвезда рассказал корреспонденту Пятого канала на закрытом Рождественском коктейле.

По словам Малахова, народный артист решил взять аскезу от любимого дела на полгода. «Сейчас он [Киркоров] берет паузу после посещения всех выставок. Обдумать все происходящее», — подчеркнул знаменитость и добавил, что Киркоров коллекционирует сумки и скульптуры.

Кроме того, Малахов отметил, что любовь к искусству и моде присуща и дочери музыканта Алле-Виктории. «Она еще даст всем прикурить, поверьте», — подытожил он.

