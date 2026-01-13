Реклама

Ценности
13:26, 13 января 2026Ценности

Малахов заявил об отказе Киркорова от любимого дела

Андрей Малахов заявил об отказе Киркорова от коллекционирования на полгода
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущий Андрей Малахов заявил об отказе певца Филиппа Киркорова от коллекционирования арт-объектов. Об этом телезвезда рассказал корреспонденту Пятого канала на закрытом Рождественском коктейле.

По словам Малахова, народный артист решил взять аскезу от любимого дела на полгода. «Сейчас он [Киркоров] берет паузу после посещения всех выставок. Обдумать все происходящее», — подчеркнул знаменитость и добавил, что Киркоров коллекционирует сумки и скульптуры.

Кроме того, Малахов отметил, что любовь к искусству и моде присуща и дочери музыканта Алле-Виктории. «Она еще даст всем прикурить, поверьте», — подытожил он.

Ранее Киркоров назвал преподнесенные им самые дорогие подарки.

