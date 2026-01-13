В России перестало хватать самолетов и вертолетов для служб спасения

«Известия»: Службы спасения в России столкнулись с нехваткой авиационной техники

Службы спасения в российских регионах начали сталкиваться с нехваткой авиационной техники, что затрудняет оказание помощи жертвам катастроф. Об этом говорится в материале «Известий».

Всего в стране Росавиацией утверждены 111 пунктов дежурства самолетов и вертолетов, и в 31 из них складывается недокомплект машин. Спасатели должны привлекать к работам частные вертолетные авиакомпании, однако те начали избегать таких контрактов по причине слишком низких тарифов.

Перевозчики утверждают, что платежи не покрывают даже себестоимости полетов. Из-за этого как минимум в 13 регионах России сорвано заключение долгосрочных контрактов.

Директор Gelix Airlines Вадим Балдин оценивает один месяц дежурства вертолета в рамках поисково-спасательного обеспечения в 6,3 миллиона рублей, в то время как тариф, предлагаемый в рамках долгосрочных двухлетних контрактов, составляет около пяти миллионов. Из-за этого авиакомпании фактически не могут обслуживать технику.

По его мнению, чтобы сделать работу рентабельной, платежи надо увеличивать на 75 процентов. В свою очередь, заместитель гендиректора АО «Авиакомпания Конверс Авиа» Дмитрий Желязков указывает, что при текущих бюджетах не окупается даже работа на устаревших вертолетах Ми-8Т, обслуживать которые дешевле.

В авиакомпаниях считают, что если тарифы не поднимут, причем резко, то дефицит техники для спасательных работ будет только увеличиваться. Для сокращения расходов они уже используют вместо вертолетов Ми-8 самолеты Ан-2, но те меньше подходят для таких задач. Так, вертолет может высадить группу спасателей на свободной площадке или десантировать с лебедки, а в случае с самолетом им приходится прыгать к месту происшествия с парашютом.

В октябре глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что до 2030 года в пессимистичном сценарии российская гражданская авиация может потерять 339 больших самолетов, то есть около трети всего парка, и 200 вертолетов, из которых 190 — советского и российского производства.