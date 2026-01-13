Реклама

02:08, 13 января 2026

Маск захотел отобрать годовалого ребенка у матери из-за ЛГБТ

Маск заявил, что хочет добиться опеки над ребенком из-за поддержки матерью ЛГБТ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил о намерениях подасть иск в суд о полной опеке над годовалым ребенком от писательницы Эшли Сент-Клэр. Об этом он сообщил в соцсети X.

Он пояснил, что причиной такого решения стали высказывания Сент-Клэр. Маск опасается, что мать мальчика может сделать его девочкой. «Сегодня я подам заявление на получение полной опеки, учитывая ее заявления, подразумевающие, что она может совершить трансгендерный (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) переход в отношении годовалого мальчика», — написал он.

Сообщение Сент-Клер появилось в ответ на вопрос пользователя о том, как она относится к трансгендерам, учитывая ее историю «вопиющей трансфобии». В свою очередь, писательница извинилась за свои ранние высказывания.

Ранее Маск объявил о перемещении штаб-квартиры SpaceX из Калифорнии в Техас. Причиной стал подписанный губернатором Калифорнии закон, поощряющий школы защищать права ЛГБТ. Маск назвал это последней каплей.

