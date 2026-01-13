Масштабы падения параллельного импорта оценили

Алиханов: Поставки товаров по параллельному импорту упали на 45 процентов

Руководитель Минпромторга России Антон Алиханов оценил масштабы падения параллельного импорта. Главу ведомства процитировало РИА Новости.

По словам министра, поставки товаров по данной схеме за январь-ноябрь 2025 года составили 20,9 миллиарда долларов. Достигнутый результат оказался на 45 процентов ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

До этого Алиханов спрогнозировал, что в 2026 году объем параллельного импорта продолжит уменьшаться. Этого удастся добиться за счет развития собственного производства и наращивания закупок из дружественных стран.

По мнению аналитика Натальи Мильчаковой, ограничение параллельного импорта чревато сокращением выбора и ростом цен. Особенно чувствительным это может быть в сегменте смартфонов.