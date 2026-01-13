Масштабы падения параллельного импорта оценили

Руководитель Минпромторга России Антон Алиханов оценил масштабы падения параллельного импорта. Главу ведомства процитировало РИА Новости.
По словам министра, поставки товаров по данной схеме за январь-ноябрь 2025 года составили 20,9 миллиарда долларов. Достигнутый результат оказался на 45 процентов ниже, чем за аналогичный период 2024 года.
До этого Алиханов спрогнозировал, что в 2026 году объем параллельного импорта продолжит уменьшаться. Этого удастся добиться за счет развития собственного производства и наращивания закупок из дружественных стран.
По мнению аналитика Натальи Мильчаковой, ограничение параллельного импорта чревато сокращением выбора и ростом цен. Особенно чувствительным это может быть в сегменте смартфонов.