Экономика
09:28, 13 января 2026Экономика

Масштабы падения параллельного импорта оценили

Алиханов: Поставки товаров по параллельному импорту упали на 45 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Руководитель Минпромторга России Антон Алиханов оценил масштабы падения параллельного импорта. Главу ведомства процитировало РИА Новости.

По словам министра, поставки товаров по данной схеме за январь-ноябрь 2025 года составили 20,9 миллиарда долларов. Достигнутый результат оказался на 45 процентов ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

До этого Алиханов спрогнозировал, что в 2026 году объем параллельного импорта продолжит уменьшаться. Этого удастся добиться за счет развития собственного производства и наращивания закупок из дружественных стран.

По мнению аналитика Натальи Мильчаковой, ограничение параллельного импорта чревато сокращением выбора и ростом цен. Особенно чувствительным это может быть в сегменте смартфонов.

