Мать подвергла младенца опасности во время перелета и нарвалась на критику в сети

NYP: Женщина раскритиковала авиакомпанию Delta за отсутствие мест для младенца

Мать двоих детей подвергла своего младенца опасности во время международного рейса и нарвалась на критику в сети. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Мели Скоглунд во время 12-часового перелета в США на борту Delta Air Lines выложила в социальные сети фото, на котором она вынуждена сидеть на корточках рядом с двумя креслами. На местах спали ее старший ребенок и месячный малыш. Она раскритиковала авиакомпанию за отсутствие свободного сиденья для младенца.

Некоторые пользователи посчитали, что женщина должна была заранее выкупить дополнительное кресло. Другие встали на ее защиту, напомнив, что перевозчик предоставляет бесплатный полет для детей до двух лет. При этом их перевозка возможна лишь на коленях у взрослого или в специальном кресле.

Сотрудники авиакомпании отметили, что безопасность является приоритетом. «Мы настаиваем на том, чтобы пассажиры оставались на своих местах с пристегнутыми ремнями, за исключением случаев, когда у них есть особая необходимость перемещаться по салону», — добавили в Delta.

