18:13, 13 января 2026Мир

МИД России высказался о попытках вмешательства в Иране

Захарова: Россия осуждает подрывное вмешательство во внутренние дела Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия осуждает подрывное вмешательство во внутренние дела Ирана и протесты на территории республики. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Применяются печально известные методы "цветных революций", когда мирный протест усилиями действующих по инструкциям из-за рубежа специально обученных и вооруженных провокаторов превращается в жестокие и бессмысленные бесчинства», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Захарова прокомментировала попытки дестабилизации ситуации в Иране, отметив готовность руководства Исламской Республики к диалогу. Она подчеркнула продолжающееся санкционное давление Запада на страну и назвала его незаконным.

Дипломат также осудила угрозы американских политиков нанести новые военные удары по территории Ирана. По словам пресс-секретаря МИД, динамика внутриполитической ситуации в стране позволяет рассчитывать на постепенную стабилизацию обстановки.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков оценил риски военной эскалации напряженности между США и Ираном. По его мнению, поддержка иранской оппозиции будет осуществляться на информационном уровне через социальные сети президента США Дональда Трампа.

