12:50, 13 января 2026

Москвичей предупредили об опасности

Синоптик Позднякова: Атмосферное давление в Москве поднимется до рекорда
Нина Ташевская
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В выходные, 17 и 18 января, атмосферное давление в Москве поднимется до рекордных значений. Об опасном явлении предупредила жителей столицы лавный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Синоптик пояснила, что к этому сроку над регионом сформируется обширный антициклон. «В Москве атмосферное давление повысится до 772 миллиметров ртутного столба, 1029,3 гектопаскаля», — рассказала Позднякова и подчеркнула, что такие значения окажутся рекордными.

Текущий максимум для 17 января в Москве достигает 1028,9 гектопаскаля — его зафиксировали в в 1979 году. А рекорд для 18 января в столице зафиксировали в 2010 году — тогда давление достигало 1028,5 гектопаскаля.

Ранее москвичам объяснили происхождение аномальных снегопадов. По словам ведущего метеоролога Гидрометцентра Марины Макаровой, сильные осадки принес южный циклон.

