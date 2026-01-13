Аномальные снегопады в Москве объяснили

Синоптик Макарова: Рекордные снегопады в Москву принес южный циклон

Обрушившиеся на Москву снегопады были по столичным меркам аномальными. Что к этому привело, агентству РИА Новости объяснила ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

Причиной рекордных снегопадов в мегаполисе стал южный циклон. Как правило, именно он приносит с собой большие осадки, в том числе и зимой, рассказала синоптик. Охвативший Москву южный циклон родился над Средиземным морем, где много влаги. Не сковано льдом и Черное море. «Идет интенсивное испарение этой влаги, она попадает в воздух, и вот в зоне циклона этот теплый и влажный воздух встречается с холодным воздухом, который опускается с Севера», — поделилась метеоролог. Кроме того, в этом году, по словам Макаровой, циклоны перемещаются над столичным регионом довольно медленно, надолго продлевая свое воздействие.

Обильные снегопады в Москве могут завершиться в четверг, 15 января. А вслед за снегопадами в столицу придет похолодание.