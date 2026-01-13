Реклама

Экономика
09:50, 13 января 2026Экономика

Москву-реку оценили

В Москве-реке определили минимальное содержание микропластика
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ученые МГУ имени Ломоносова проанализировали пробы воды из Москвы-реки на входе и выходе из столицы и выявили минимальное содержание микропластика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Также специалисты с помощью нового физико-химического метода проанализировали пробы воды из Десны и болота в подмосковной Шатуре. В Москве-реке микропластика оказалось на входе 270 нанограмм на литр, на выходе — 360 нанограмм на литр. Максимальное количество составило 5 частиц на тонну. В Десне концентрация составила 170 нанограмм на литр, в болоте частиц обнаружено не было. Ученые назвали количество обнаруженного пластика очень маленьким.

Разработанный метод диагностики применим для других рек и озер России, отметили специалисты.

Ранее анализ исследователей из Университета Хериот-Ватт (Великобритания) показал, что рыба и моллюски не являются главным источником микропластика для человека.

