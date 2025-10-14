Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:20, 14 октября 2025Наука и техника

Развеян миф о вредном загрязнении морепродуктов

ES&TL: Рыба и моллюски не являются главным источником микропластика для человека
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alessio Orru / Shutterstock / Fotodom

Рыба и моллюски не являются главным источником микропластика для человека, показал анализ исследователей из Университета Хериот-Ватт (Великобритания). Как сообщает Environmental Science & Technology Letters, более 70 процентов научных и медиаматериалов о загрязнении пищи микропластиком были посвящены морепродуктам, что создало ошибочное впечатление об их особой опасности.

По расчетам авторов, с рыбой и моллюсками человек получает всего 1–10 частиц микропластика на грамм в день, что сопоставимо с другими продуктами, включая соль, мед и курицу. При этом основным источником остаются бытовой воздух и пыль: на них приходится до 1000 частиц в сутки. Ученые подчеркивают, что доказательств вреда для здоровья нет — частицы выводятся из организма естественным путем.

Специалисты предупреждают, что из-за преувеличенных публикаций часть людей сокращает потребление морепродуктов, лишая себя их пользы. «Морепродукты приносят больше пользы, чем риска» — отметил профессор Тед Генри, соавтор исследования.

Ранее ученые представили первые доказательства того, что микропластик может изменять состав кишечной микрофлоры человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Курс рубля взлетел

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

    Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

    Полковник Росгвардии попался на вымогательстве стройматериалов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости