Развеян миф о вредном загрязнении морепродуктов

ES&TL: Рыба и моллюски не являются главным источником микропластика для человека

Рыба и моллюски не являются главным источником микропластика для человека, показал анализ исследователей из Университета Хериот-Ватт (Великобритания). Как сообщает Environmental Science & Technology Letters, более 70 процентов научных и медиаматериалов о загрязнении пищи микропластиком были посвящены морепродуктам, что создало ошибочное впечатление об их особой опасности.

По расчетам авторов, с рыбой и моллюсками человек получает всего 1–10 частиц микропластика на грамм в день, что сопоставимо с другими продуктами, включая соль, мед и курицу. При этом основным источником остаются бытовой воздух и пыль: на них приходится до 1000 частиц в сутки. Ученые подчеркивают, что доказательств вреда для здоровья нет — частицы выводятся из организма естественным путем.

Специалисты предупреждают, что из-за преувеличенных публикаций часть людей сокращает потребление морепродуктов, лишая себя их пользы. «Морепродукты приносят больше пользы, чем риска» — отметил профессор Тед Генри, соавтор исследования.

