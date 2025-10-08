Наука и техника
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника

UEG: Микропластик способен менять состав микрофлоры кишечника человека
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: MargJohnsonVA / Shutterstock / Fotodom

На международной конференции UEG Week 2025 представлено первое исследование, показавшее, что микропластик способен менять состав микрофлоры кишечника человека. Ученые из исследовательского центра CBmed и их международные коллеги выяснили, что пластиковые частицы размером менее пяти миллиметров вызывают сдвиги, схожие с теми, что наблюдаются при депрессии и колоректальном раке.

В работе использовали образцы кишечной микробиоты пяти здоровых добровольцев, которые подвергали воздействию пяти типов микропластика: полистирола, полипропилена, полиэтилена низкой плотности, полиметилметакрилата и полиэтилентерефталата. Даже при концентрациях, соответствующих обычному уровню загрязнения, наблюдались изменения кислотности среды и состава бактерий, включая Lachnospiraceae, Oscillospiraceae и Enterobacteriaceae — важные группы, отвечающие за пищеварение и метаболизм.

По словам руководителя исследования Кристиана Пахер-Дойча, микропластик может воздействовать на бактерии напрямую, меняя химическую среду или создавая новые микроскопические «ниши» для их роста. Это, в свою очередь, нарушает баланс микрофлоры и может провоцировать воспалительные или метаболические сдвиги.

Ученые подчеркивают, что микропластик обнаруживается повсюду — в воде, пище и даже воздухе, поэтому влияние этих частиц на организм нельзя игнорировать. Пока рано делать окончательные выводы о рисках для здоровья, но снижение контакта с микропластиком, по мнению исследователей, — разумная мера для защиты кишечника и мозга.

В начале октября ученые обнаружили, что аминокислота цистеин усиливает регенерацию кишечных тканей после повреждений.

