Наука и техника
16:40, 13 января 2026Наука и техника

Microsoft похоронила популярное приложение

Microsoft прекратила работу приложения Lens для смартфонов и удалила его
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom  

Корпорация Microsoft прекратила работу приложения Lens. На это обратило внимание издание Windows Central.

Microsoft Lens — приложение для смартфонов, позволяющее создавать из фотографий PDF-документы и сканировать текст с помощью камеры устройства. 9 января компания удалила программу из магазинов для iOS и Android, 9 февраля Microsoft полностью прекратит его поддержку.

Также 9 марта приложение полностью перестанет работать. «После этого вы не сможете создавать новые сканы, но сможете получить доступ к предыдущим сканам, если приложение останется установленным на вашем устройстве», — объявила Microsoft. По словам журналистов, фактически компания похоронила популярную программу.

В материале говорится, что Microsoft Lens было одним из самых скачиваемых приложений для смартфонов на Windows Phone. Затем оно пользовалось популярностью и на других платформах. В качестве официальной альтернативы Microsoft посоветовала использовать сервис OneDrive. «Хотя OneDrive способен сканировать документы и доски, он не может хранить файлы локально на вашем телефоне», — посетовали журналисты.

В конце декабря специалисты издания TechRadar перечислили главные проблемы Windows 11. По их мнению, к ним относятся общая замедленность системы и проблемы с обновлениями.

