04:30, 31 декабря 2025

Названы главные проблемы Windows 11

TechRadar: Главные проблемы Windows 11 — замедленность и проблемы с обновлениями
Журналисты издания TechRadar перечислили главные проблемы Windows 11. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы заявили, что актуальная операционная система (ОС) спустя четыре года после выпуска лишь незначительно опережает по популярности Windows 10. Специалисты назвали несколько причин, по которым пользователи не спешат обновляться. Первой они выбрали общую медлительность ОС — задержки в работе «Проводника», поиска и других элементов системы.

Также Windows 11 описали как не очень производительную ОС для геймеров. Журналисты вспомнили выход обновления 24H2, которое спровоцировало целую волну ошибок и багов. Кроме того, Microsoft раскритиковали за плохую стратегию поддержки ОС: они объяснили, что инженеры компании не могут устранить многие ошибки, которые возникают снова и снова.

Общее помешательство руководства Microsoft на искусственном интеллекте (ИИ) также назвали проблемой Windows 11. «Пользователи Windows 11 призывают Microsoft прекратить навязывать им ИИ, а Microsoft продолжает неустанно продвигать технологию», — отметили специалисты. Также они раскритиковали ОС за обилие рекламы: «Помните, это платная операционная система, а не бесплатная».

В конце декабря исследователи IDC предсказали, что кризис на рынке памяти приведет к росту цен на смартфоны и ПК в 2026-м. Техника подорожает в среднем на 10-20 процентов.

