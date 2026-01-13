Мужчинам назвали требующие обращения к врачу симптомы во время секса

Врач Хуан Мануэль Мартинес заявил, что мужчинам обязательно необходимо обратиться в больницу, если во время секса у них возникают некоторые симптомы со стороны половой системы. Их он перечислил в разговоре с изданием El Tiempo.

Первым признаком, требующим обратиться к врачу, Мартинес назвал длительное достижение эрекции. Также поводом для беспокойства является ее потеря при смене позы во время секса, подчеркнул доктор.

Кроме того, тревожными звоночками он счел эякуляцию, которая происходит при частичной эрекции, уменьшение количества эрекций по утрам и недостаточную твердость полового члена после пробуждения. Особенно это касается мужчин старше 40 лет, поскольку в этом возрасте, согласно статистике, приведенной специалистом, каждый второй имеет перечисленные симптомы.

Ранее сексолог Алина Михайлова объяснила, почему у мужчин пропадает желание заниматься сексом. По ее словам, одной из причин является отсутствие новизны в отношениях.