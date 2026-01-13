Реклама

На Украине назвали две красные линии

Политолог Бортник: На Зеленского давят, чтобы он пошел на сделку с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Torok / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский подвергается серьезному давлению из-за мирного соглашения. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.

По его словам, сейчас Зеленского «зажимают со всех сторон» и «ставят пальцы в дверь», вынуждая его пойти на сделку с Россией. Эксперт отметил, что нежелание президента заключать мирное соглашение ставит под угрозу существование государственности Украины как таковой, поэтому если он хочет этого избежать, то ему придется уже сейчас начинать договариваться с Москвой.

«Я считаю, что у нас есть только две сейчас красные линии на Украине: сохранить украинскую государственность и сохранить как можно большее количество украинцев. <…> О всем остальном можно договариваться», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта. Он также добавил, что Киев шаг за шагом обсуждает с западными странами детали возможного мирного плана.

    Обсудить
