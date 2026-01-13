На Западе рассказали о насмешках «союзника Путина» над Британией

Daily Express US: Ведущий Соловьев посмеялся над военным потенциалом Британии

Американское подразделение британской газеты The Daily Express заявило, что российский телеведущий Владимир Соловьев посмеялся над военным потенциалом Лондона. Материал доступен на сайте западного издания.

В статье опубликованы высказывания Соловьева о США и Европе, прозвучавшие в выпуске программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» 11 января. Ведущий в нем заявил, что наступил тревожный год, поскольку, по его словам, президент США Дональд Трамп готовится к большой войне.

«Для нас очень выгодно, если это будет война с Европой. И мы будем готовы помочь Трампу освободить Гренландию от этого чуждого влияния. А почему нет?» — приводятся в материале слова Соловьева, которого в статье назвали союзником президента России Владимира Путина.

В The Daily Express US также обратили внимание на высказывания ведущего о премьер-министре Великобритании Кире Стармере, который поддержал Данию после заявлений Трампа о Гренландии. Соловьев в передаче выразил мнение, что Европа не сможет ничего противопоставить Вашингтону, если США захотят взять остров под контроль.

«И войска свои не сможете доставить в Гренландию. А: у вас нет войск. Б: вам их не на чем доставить», — процитировала газета ведущего. Как сочли в статье, Соловьев таким образом посмеялся над военным потенциалом Британии.

Ранее сообщалось, что Трамп высмеял обороноспособность Гренландии, заявив, что она состоит «из двух собачьих упряжек». Он также заявил, что Соединенные Штаты так или иначе получат остров.