Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:54, 13 января 2026Интернет и СМИ

На Западе рассказали о насмешках «союзника Путина» над Британией

Daily Express US: Ведущий Соловьев посмеялся над военным потенциалом Британии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Американское подразделение британской газеты The Daily Express заявило, что российский телеведущий Владимир Соловьев посмеялся над военным потенциалом Лондона. Материал доступен на сайте западного издания.

В статье опубликованы высказывания Соловьева о США и Европе, прозвучавшие в выпуске программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» 11 января. Ведущий в нем заявил, что наступил тревожный год, поскольку, по его словам, президент США Дональд Трамп готовится к большой войне.

«Для нас очень выгодно, если это будет война с Европой. И мы будем готовы помочь Трампу освободить Гренландию от этого чуждого влияния. А почему нет?» — приводятся в материале слова Соловьева, которого в статье назвали союзником президента России Владимира Путина.

Материалы по теме:
«Это вопрос национальной безопасности» Россия и США заявляют права на Арктику. Станут ли они партнерами или конкурентами в регионе?
«Это вопрос национальной безопасности»Россия и США заявляют права на Арктику. Станут ли они партнерами или конкурентами в регионе?
23 апреля 2025
Колоссальные запасы нефти Венесуэлы оказались под контролем США. Что Трамп собирается с ними делать?
Колоссальные запасы нефти Венесуэлы оказались под контролем США.Что Трамп собирается с ними делать?
5 января 2026

В The Daily Express US также обратили внимание на высказывания ведущего о премьер-министре Великобритании Кире Стармере, который поддержал Данию после заявлений Трампа о Гренландии. Соловьев в передаче выразил мнение, что Европа не сможет ничего противопоставить Вашингтону, если США захотят взять остров под контроль.

«И войска свои не сможете доставить в Гренландию. А: у вас нет войск. Б: вам их не на чем доставить», — процитировала газета ведущего. Как сочли в статье, Соловьев таким образом посмеялся над военным потенциалом Британии.

Ранее сообщалось, что Трамп высмеял обороноспособность Гренландии, заявив, что она состоит «из двух собачьих упряжек». Он также заявил, что Соединенные Штаты так или иначе получат остров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Погружают в каменный век». Киев накрыл блэкаут. Горожане спят в куртках и греют кирпичи как в СССР

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Американцы заявили о 12 тысячах погибших в протестах иранцев

    Нарколог перечислил неэффективные способы бросить пить

    Назван неожиданный способ сделать квартиру дороже

    В России призвали к одному действию после массовой гибели младенцев в Новокузнецке

    Украинцы начали бежать в Белоруссию

    Россиянин поставил 500 тысяч рублей на победу «Реала» и проиграл

    Названы особенности переданного Киеву ЗРК Tempest

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok