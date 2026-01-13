Bloomberg: НАТО призвало Турцию дать F-16 для патрулирования Балтийского региона

Североатлантический альянс обратился к Турции с просьбой предоставить истребители F-16, чтобы провести миссию по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона в 2026 году. Это сделали на несколько месяцев раньше запланированной ротации, передает агентство Bloomberg.

Как уточняется, предложенная четырехмесячная ротация войск в Эстонии с августа по декабрь вызвана усилением обороны по договору Альянса после якобы нарушения Россией ее воздушного пространства. По данным источников, Анкара уже намеревалась разместить боевые самолеты в Румынии с декабря 2026 года по март 2027 года.

В Турции пока не определились с тем, как будут реагировать на запрос НАТО. Анонимные собеседники утверждают, что турецкие истребители в последний раз совершали патрулирование в рамках этой миссии в начале прошлого года.

Между тем, в турецком Министерстве обороны отказались от комментирования ситуации.

Ранее стало известно, что авиация НАТО совершила 16 вылетов для разведки в Белоруссии за семь суток.

До этого западное издание Military Watch Magazine (MWM) писало, что Минск ощущает все большую угрозу из-за наращивания сил Альянса у границ республики. Аналитики отметили, что размещенные на территории республики баллистические ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» стали противовесом нарастающим силам НАТО в соседних странах.

