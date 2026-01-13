Реклама

09:19, 13 января 2026Забота о себе

Названа опасная поза для сна

Невролог Мартынов: Сон на животе вызывает напряжение мышц и сдавливание сосудов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: QBR / Shutterstock / Fotodom

Постоянный сон на животе может вызывать напряжение мышц шеи и сдавливание кровеносных сосудов. Об этом заявил врач-невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА Новости.

«Постоянный сон на животе может вызывать напряжение шейных мышц и сдавление сосудов», — предупредил специалист.

Мартынов рекомендует спать на боку или на спине, обязательно поддерживая шею и поясницу.

Ранее врач-терапевт Дебора Ли назвала оптимальную позу, в которой можно получить три главных условия для качественного сна. По ее словам, сон на боку является наилучшей позой для сна, поскольку в ней позвоночник остается в правильном положении, дыхательные пути открыты, а конечности свободно двигаются. Ли отметила, что во время болей в спине можно положить между ног подушку, а при расстройстве пищеварения лучше спать на левом боку.

