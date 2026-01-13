Реклама

14:45, 13 января 2026

Объем импорта подержанных машин в Россию значительно превысил ввоз новых

ТАСС: Импорт новых автомобилей в РФ снизился в декабре почти на треть
Марина Аверкина

Фото: K-FK / Shutterstock / Fotodom  

В декабре 2025 года в Россию было ввезено 50,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 26 процентов меньше, чем месяцем ранее. При этом зафиксирован резкий рост импорта машин с пробегом — на 74 процента, до 51,2 тысячи единиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на презентационные данные аналитического агентства «Автостат».

Среди новых автомобилей самой популярной маркой стал Geely, а моделью-лидером — Geely Monjaro. На рынке подержанных машин наибольшим спросом у покупателей традиционно пользовались автомобили марки Toyota и ее модель Corolla.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, комментируя ситуацию с импортом, предположил, что ввоз новых машин уже не восстановится до показателей 2024 года. По его словам, это связано с тем, что ведущие автопроизводители уже наладили в России локальную сборку большинства популярных моделей. В дальнейшем в страну будут ввозить в основном те автомобили, которые здесь не производятся, но пользуются устойчивым спросом и остаются экономически выгодными для импортеров.

В связи со снижением объемов ввоза частными лицами, данный сегмент сохранится преимущественно для менее рентабельных моделей, добавил Удалов. Многие частные импортеры уже начали осваивать новые ниши, переключаясь на автомобили с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил.

Что касается стран-поставщиков, то в сегменте новых автомобилей первое место с долей в 63,9 процента занял Китай. На втором месте оказалась Киргизия (18,5 процента), а на третьем — Южная Корея (7,6 процента). Среди поставщиков подержанных машин лидером остается Япония (46,1 процента). Следом идут Китай (23,2 процента) и Южная Корея (19,1 процента).

Ранее аналитик Сергей Целиков подвел итоги автомобильных продаж за первые две недели 2026 года. Авторынок за это время показал контрастную динамику.

