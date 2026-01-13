Железняк: Оборонный комитет Рады поддержал отставку Малюка с должности главы СБУ

Оборонный комитет Рады со второй попытки поддержал отставку Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с должности главы Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил народный депутат, представитель оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, на этот раз за проголосовали 12 человек, против пятеро и один воздержался.

«По состоянию на сейчас представление президента об увольнении Малюка с должности главы СБУ поддержано комитетом. Сегодня будет голосование в Раде (я думаю уже 226+ [голосов] собрали тоже)», — написал он.

Он также отметил, что по, информации Давида Арахамии, утверждать нового постоянного главу СБУ пока не будут. «Шансы будет или не будет [и.о. Евгений Хмара] — как он проявит себя. Я лично за него выступаю», — передает Железняк слова Архамии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Малюка с поста главы СБУ. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства стал Евгений Хмара.