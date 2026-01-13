В Одессе в результате ракетной атаки пострадало здание консульства Польши

МИД Польши заявил о повреждении здания консульства республики в Одессе

В Одессе в результате ночной атаки было повреждено здание генерального консульства Польши. Об этом в социальной сети X заявил официальный представитель МИД Польши Мацей Вевюр.

«В результате ночной бомбардировки польское консульство в Одессе получило повреждения», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате атаки сотрудники дипломатического представительства не пострадали.

Ранее стало известно, что в ночь на 13 января по территории Украины было запущено рекордное количество ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Около 20 прилетов баллистики было зафиксировано в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове.