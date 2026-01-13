Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:09, 13 января 2026Бывший СССР

В Одессе в результате ракетной атаки пострадало здание консульства Польши

МИД Польши заявил о повреждении здания консульства республики в Одессе
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Artur Shvits / Anadolu / Getty Images

В Одессе в результате ночной атаки было повреждено здание генерального консульства Польши. Об этом в социальной сети X заявил официальный представитель МИД Польши Мацей Вевюр.

«В результате ночной бомбардировки польское консульство в Одессе получило повреждения», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате атаки сотрудники дипломатического представительства не пострадали.

Ранее стало известно, что в ночь на 13 января по территории Украины было запущено рекордное количество ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Около 20 прилетов баллистики было зафиксировано в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Погружают в каменный век». Киев накрыл блэкаут. Горожане спят в куртках и греют кирпичи как в СССР

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Американцы заявили о 12 тысячах погибших в протестах иранцев

    Нарколог перечислил неэффективные способы бросить пить

    Назван неожиданный способ сделать квартиру дороже

    В России призвали к одному действию после массовой гибели младенцев в Новокузнецке

    Украинцы начали бежать в Белоруссию

    Россиянин поставил 500 тысяч рублей на победу «Реала» и проиграл

    Названы особенности переданного Киеву ЗРК Tempest

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok