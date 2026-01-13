Подпольные казино в российском регионе заработали более 21,5 миллиона рублей

В Череповце 13 человек осудили за организацию подпольных казино

В Череповце 13 человек осудили за организацию подпольных казино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Они признаны виновными по статье 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-коммуникационных сетей, совершенные организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в период с мая 2019 года по май 2024 года подсудимые в составе организованной группы создали сеть нелегальных игорных залов вне специально отведенных игорных зон и без разрушительной документации. Для этого они подобрали несколько нежилых помещений, в которых разместили более 300 игровых автоматов, а также набрали персонал и обеспечили меры конспирации. Доход от их деятельности составил свыше 21,5 миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ совместно с МВД выявили и пресекли их противоправную деятельность.

Суд приговорил 13 жителей Череповца к срокам от 2 до 3,5 года условно и штрафам от 50 до 600 тысяч рублей. Также суд постановил конфисковать у осужденных более 21,5 миллиона рублей.

