Обвиняемый в жестоких задержаниях российский полицейский определился с планами вместо суда

Обвиняемый в превышении полномочий курганский полицейский Добрыдин ушел на СВО

Сотрудник курганской полиции майор Антон Добрыдин, участвующий в жестоких задержаниях около одной из колоний, ушел в зону проведения спецоперации (СВО). Об этом пишет URA.RU.

Это произошло осенью 2025 года. Теперь слушания по его делу проходят без полицейского. Ранее на СВО ушел подчиненный Добрыдина Егор Костылев.

По версии следствия, два дня подряд Добрыдин с группой из сотрудников полиции и ФСИН задерживали людей около колонии №2. При задержании применялось травматическое оружие, а потом над задержанными издевались.

Ранее житель Березовского (Свердловская область), который расправился с женой и срезал с нее кожу, заключил контракт с Минобороны России и ушел на СВО.