06:00, 13 января 2026

Отпуск на семейном курорте был испорчен неожиданным свойством желейных конфет

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: SiljeAO / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Therapug пожаловалась на то, что ее совместный отпуск с мужем и матерью превратился в настоящий кошмар из-за обычных желейных конфет. По словам девушки, выходные семья планировала провести в загородном аквапарке.

«Моя 59-летняя мама захотела желейные конфеты Jelly Belly. Я сходила в магазин и купила их, однако я не знала, что они без сахара, [а с его заменителем]. Сегодня мама и мой муж, съевшие на пару всю пачку, выяснили на собственном опыте, что [этот заменитель] вызывает проблемы с пищеварением. Они уже четыре часа сидят в туалете, а одному из них пришлось воспользоваться уборной в лобби отеля», — пожаловалась девушка.

По словам автора, до завтрашнего дня ее близкие «точно не смогут выйти к бассейну». Автор поста надеется, что спустя пару месяцев они все вместе смогут посмеяться над этой историей, хотя прямо сейчас пострадавшим от коварного свойства конфет совсем не до смеха.

Ранее другая пользовательница рассказала о том, как путаница при приготовлении салата обернулась для нее отвратительными последствиями. По словам автора, проблема возникла, когда она решила приготовить блюдо с тунцом.

