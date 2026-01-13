Реклама

04:17, 13 января 2026

Папарацци сняли интимный момент полуобнаженной Хайди Клум с мужем

Папарацци сняли модель Хайди Клум в откровенном виде на отдыхе с мужем
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Felix Hörhager / dpa / Globallookpress.com

Папарацци сняли интимный момент полуобнаженной немецкой супермодели Хайди Клум с мужем — гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Материал приводит Page Six.

52-летнюю манекенщицу в откровенном виде запечатлели на отдыхе на острове Сен-Бартелеми, расположенном в Карибском море. Она позировала топлес в море, обнимая и целуя 36-летнего возлюбленного. Музыкант также предстал на кадрах с голым торсом.

При этом отмечается, что двумя днями ранее Клум продемонстрировала обнаженную грудь на пляже. Ее сняли в полный рост в коричневых трусах от бикини.

В октябре 2025 года Хайди Клум в прозрачном платье без бюстгальтера пришла на показ бренда Vetements в рамках Недели моды в Париже.

