Папарацци сняли интимный момент полуобнаженной Хайди Клум с мужем

Папарацци сняли модель Хайди Клум в откровенном виде на отдыхе с мужем

Папарацци сняли интимный момент полуобнаженной немецкой супермодели Хайди Клум с мужем — гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Материал приводит Page Six.

52-летнюю манекенщицу в откровенном виде запечатлели на отдыхе на острове Сен-Бартелеми, расположенном в Карибском море. Она позировала топлес в море, обнимая и целуя 36-летнего возлюбленного. Музыкант также предстал на кадрах с голым торсом.

При этом отмечается, что двумя днями ранее Клум продемонстрировала обнаженную грудь на пляже. Ее сняли в полный рост в коричневых трусах от бикини.

В октябре 2025 года Хайди Клум в прозрачном платье без бюстгальтера пришла на показ бренда Vetements в рамках Недели моды в Париже.