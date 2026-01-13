Реклама

14:44, 13 января 2026

Популярный цитрусовый фрукт оказался помощником в борьбе с воспалением

Front Nutr: Сок помело обладает мощными противовоспалительными свойствами
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: azerbaijan_stockers / Freepik

Сок из цельного помело может снижать воспаление и облегчать выведение слизи из дыхательных путей. К такому выводу пришли китайские исследователи, изучившие биологическую активность ферментативно обработанного сока из всего плода — включая мякоть и кожуру. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition (Front Nutr).

Анализ показал, что такой сок особенно богат флавоноидами: их содержание достигает почти 950 миллиграммов на 100 граммов продукта. Среди ключевых соединений — гесперидин, нарингин, байкалин и апигенин, известные своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. В лабораторных экспериментах сок в зависимости от дозы подавлял выработку противовоспалительных молекул (NO, IL-6 и TNF-α) в иммунных клетках, имитируя ослабление воспалительного ответа.

Эффект подтвердился и в экспериментах на животных. У мышей с моделью воспаления дыхательных путей сок усиливал секрецию в трахее и уменьшал повреждение легочной ткани, снижая инфильтрацию воспалительных клеток. Исследователи показали, что действие связано с подавлением сигнальных путей MAPK и NF-κB — ключевых регуляторов воспаления.

Авторы подчеркивают, что речь пока идет о доклинических данных. Тем не менее результаты указывают на потенциал цельного сока помело как функционального напитка.

Ранее ученые выяснили, что ежедневное употребление манго может улучшать отдельные когнитивные функции у людей с избыточным весом.

