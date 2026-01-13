Реклама

Потерпевший крушение в Приамурье Ан-24 мог упасть из-за роковой ошибки экипажа

СК: Разбившийся в Приамурье Ан-24 летел на 500 метров ниже безопасного уровня
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Gleb Osokin - Russian AviaPhoto Team / Wikipedia

Потерпевший крушение в Тынде самолет Ан-24 летел на 500 метров ниже безопасного уровня. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Станислав Асташенко.

По информации от Асташенко, одной из версий падения самолета на землю считают ошибку экипажа. Крушение могло произойти из-за того, что давление на барометрическом высотомере было установлено неверно.

«То есть экипаж ориентировался, что самолет находится на высоте над уровнем взлетно-посадочной полосы аэродрома, а на самом деле данные показывали высоту над уровнем моря. То есть тем самым самолет летел на более чем 500 метров ниже, чем требовалось для безопасной посадки», — отметили в СК.

Расследование уголовного дела не завершено. На данный момент назначено более 100 судебных, 131 судебно-медицинская и 198 молекулярно-генетических экспертиз.

Самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области 24 июля. Обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды в труднодоступной местности. На борту находились 6 членов экипажа и 42 пассажира.

