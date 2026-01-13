Появились подробности о смерти младенцев в роддоме Новокузнецка

Сенатор Синицын: Новорожденные в Новокузнецке погибли в реанимации

Новорожденные в Городской клинической больнице №1 Новокузнецка погибли в реанимации. Об этом заявил член Совета Федерации от Кемеровской области Алексей Синицын, его слова приводит Mash в Telegram-канале.

«В реанимации не бывает здоровых детей — именно там погибли все новорожденные. (...) По окончании проверки станет понятно, в чем была проблема: в технической части в отделении реанимации или человеческом факторе», — пояснил он.

В настоящий момент, по данным канала, следователи опрашивают всех пациентов, которые находились в роддоме в декабре 2025 года. Известно, что они жаловались на царившую там антисанитарию, тараканов и крыс, а также прокисшую еду в грязных тарелках. У некоторых женщин из-за нестерильных медицинских приборов гноились раны после операций.

Сообщения о массовой смерти девяти младенцев в акушерском стационаре больницы Новокузнецка появились утром 13 января. Предположительно, причиной произошедшего могла стать острая респираторная инфекция.

Рожавшие в этом медицинском учреждении женщины неоднократно жаловались на некомпетентность персонала. Одна из пациенток поделилась, что в прошлом году врачи во время родов оторвали младенцу руку. Тогда местные следователи организовали проверку. В самом учреждении случившееся отрицали.