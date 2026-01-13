Предсказана судьба законопроекта об аннексии Гренландии американцами

Политолог Блохин назвал аннексию вариантом исхода спора США и Гренландии

Аннексия — один из вариантов исхода спора США и Дании о принадлежности Гренландии, считает ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Так в разговоре с «Лентой.ру» специалист оценил возможность принятия Вашингтоном предложенного конгрессменом-республиканцем Рэнди Файном законопроекта о привлекательном для Белого дома острове.

«Этот конгрессмен уже неоднократно засвечивался в желании угодить [президенту США Дональду] Трампу, в желании предугадать его действия, в желании попасться ему на глаза. То у него был законопроект выхода из НАТО, то выхода из ООН, еще какие-то подобные проекты. То есть это на самом деле уже скандальный товарищ», — отметил Блохин.

Политолог добавил, что в отношении же самой Гренландии существует два сценария.

«Первый — аннексия и присоединение к США. Второй — усиление переговорной позиции, чтобы Дания приняла в итоге требования Трампа и подчинилась США в вопросе размещения военной инфраструктуры на территории Гренландии», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата, направленный на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности Америки в Арктике и противодействие растущим угрозам, исходящим от Китая и России. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Рэнди Файн.

