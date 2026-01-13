Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:58, 13 января 2026МирЭксклюзив

Предсказана судьба законопроекта об аннексии Гренландии американцами

Политолог Блохин назвал аннексию вариантом исхода спора США и Гренландии
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Аннексия — один из вариантов исхода спора США и Дании о принадлежности Гренландии, считает ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Так в разговоре с «Лентой.ру» специалист оценил возможность принятия Вашингтоном предложенного конгрессменом-республиканцем Рэнди Файном законопроекта о привлекательном для Белого дома острове.

«Этот конгрессмен уже неоднократно засвечивался в желании угодить [президенту США Дональду] Трампу, в желании предугадать его действия, в желании попасться ему на глаза. То у него был законопроект выхода из НАТО, то выхода из ООН, еще какие-то подобные проекты. То есть это на самом деле уже скандальный товарищ», — отметил Блохин.

Политолог добавил, что в отношении же самой Гренландии существует два сценария.

«Первый — аннексия и присоединение к США. Второй — усиление переговорной позиции, чтобы Дания приняла в итоге требования Трампа и подчинилась США в вопросе размещения военной инфраструктуры на территории Гренландии», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата, направленный на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности Америки в Арктике и противодействие растущим угрозам, исходящим от Китая и России. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Рэнди Файн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Слова Соловьева о новой СВО вызвали возмущение в Армении и Узбекистане. Почему ведущий столкнулся с резкой критикой в свой адрес?

    «Жалобы "в никуда" редко дают эффект». Куда и как лучше жаловаться на плохую уборку снега

    Как увеличить отпускные. Пять простых и законных способов

    Путин передал под временное управление активы еще двух западных компаний

    Российский самолет опасно сблизился в небе с другим лайнером из-за ошибки диспетчера

    Россияне назвали любимые города для поездок на праздники

    Инспекторам ГИБДД упростят оформление нарушителей

    В Совфеде назвали условие для возобновления диалога России с Европой

    В доме экс-члена одной из самых известных российских ОПГ обнаружили наркогостиницу

    Назван фаворит на пост главного тренера «Реала»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok