05:28, 13 января 2026

Раскрыт главный мотив при краже данных россиян

Эксперт Бийчук: Мошенникам всегда будут интересны финансы и доступ к данным
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Киберпреступникам всегда будут интересны личные данные и их финансы. Цели аферистов останутся неизменными, заявил в беседе с РИА Новости эксперт Андрей Бийчук.

По его мнению, эти две цели для злоумышленников останутся глобальными и взаимосвязанными. Доступ к данным нужен им для того, чтобы заполучить финансы. Он отметил, что до сих пор самыми популярными схемами являются инвестиции, поскольку люди часто проявляют интерес к возможности легкого заработка.

«Кроме того, излюбленные роли телефонных злоумышленников – службы доставки, банки, операторы сотовой связи», — подчеркнул Бийчук.

Как уточнил специалист, цифровые преступники не пытаются удивить пользователей каким-то ноу-хау, они намереваются «попасть в ту проблему, которая у нас есть».

Ранее менеджер аэропорта Сочи спасла пассажира от переписи имущества на мошенников. После долгой беседы мужчина начал осознавать происходящее.

