Сотрудница российского аэропорта спасла пассажира от переписи имущества на мошенников

Менеджер аэропорта Сочи спасла пассажира от переписи имущества на мошенников

Сотрудница аэропорта Сочи спасла пассажира от переписи имущества — квартиры и нескольких автомобилей — на мошенников. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Инцидент произошел на январских праздниках. Обеспокоенные родственники россиянина, попавшего под влияние злоумышленников, обратились к сотрудникам авиагавани. Родные не могли связаться с мужчиной — он отключил телефон и ни с кем не контактировал. Однако они знали день, когда турист должен был вылетать ночным рейсом из Москвы в Сочи.

В итоге менеджер аэропорта встретила пассажира по прилете, мягко объяснила ситуацию и дала телефон, чтобы тот услышал голоса родственников. После длительной беседы мужчина начал осознавать произошедшее.

