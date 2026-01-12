Реклама

13:03, 12 января 2026

Сотрудница российского аэропорта спасла пассажира от переписи имущества на мошенников

Менеджер аэропорта Сочи спасла пассажира от переписи имущества на мошенников
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сотрудница аэропорта Сочи спасла пассажира от переписи имущества — квартиры и нескольких автомобилей — на мошенников. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Инцидент произошел на январских праздниках. Обеспокоенные родственники россиянина, попавшего под влияние злоумышленников, обратились к сотрудникам авиагавани. Родные не могли связаться с мужчиной — он отключил телефон и ни с кем не контактировал. Однако они знали день, когда турист должен был вылетать ночным рейсом из Москвы в Сочи.

В итоге менеджер аэропорта встретила пассажира по прилете, мягко объяснила ситуацию и дала телефон, чтобы тот услышал голоса родственников. После длительной беседы мужчина начал осознавать произошедшее.

Ранее российских туристов предупредили о новой схеме мошенничества в аэропорту Турции. Уточнялось, что соотечественник подходит к путешественникам из России и просит добавить ему денег для покупки билета домой.

