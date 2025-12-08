Российских туристов предупредили о новой схеме мошенничества в аэропорту Турции

Российских туристов предупредили о новой схеме мошенничества в аэропорту Стамбула (Турция) — путешественников начали обманывать соотечественники. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что подобную схему проворачивают мошенники и в российских аэропортах. В Турции путешественники из России столкнулись с подобным у выхода на посадку. «Молодой человек подходит к нашим туристам, где начинается посадка на рейсы Turkish Airlines в Россию, и говорит, что ему нужно на билет 89 евро. На вопросы, почему и как опоздал, отвечает невнятно. Сразу отошел от меня к другим россиянам», — поделились в социальных сетях россияне, столкнувшиеся со злоумышленником.

Некоторые из них утверждают, что встречали одного и того же человека дважды. «Похоже, давно уже работает. Видела его в мае и июне. Работает у гейтов на Москву и Петербург в момент, когда очередь на посадку уже стоит. А осенью слышала от других пассажиров, что парень уже берет не только наличные доллары и евро, но и переводы на карточку принимает. Расширяет возможности», — рассказала другая очевидица.

Несмотря на многочисленные истории соотечественников, в существование этого вида мошенничества верят не все. Многие напоминают, что для попадания в зону вылета необходим посадочный талон.

Ранее россияне отдали псевдотурагентам 400 тысяч рублей и остались без отпуска в Египте. Туристка из Воронежа по имени Владлена рассказала, что ее семья из пяти человек планировала отдохнуть в арабской стране.