Раскрыт простой способ снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему

BMC Medicine: Температура в спальне выше 24°C усиливает нагрузку на сердце

Поддержание температуры в спальне ниже 24 градусов Цельсия во время сна может снижать физиологическую нагрузку на сердечно-сосудистую систему у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты наблюдательного исследования в журнале BMC Medicine.

В работе приняли участие 47 жителей Австралии в возрасте 65 лет и старше, за которыми наблюдали в течение летнего сезона. Температура в спальнях непрерывно фиксировалась с помощью домашних датчиков, а частота сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма во время ночного сна отслеживались с помощью носимых устройств.

Анализ более 14 тысяч ночных часов показал, что при температуре выше 24 градусов Цельсия вероятность выраженного снижения вариабельности сердечного ритма возрастала. По мере повышения температуры — от 24-26 градусов Цельсия до 28-32 градусов Цельсия — риск автономных нарушений и учащения пульса последовательно увеличивался, что указывает на усиление стрессовой активности нервной системы.

Авторы отмечают, что перегрев во время сна заставляет организм активнее перераспределять кровоток для охлаждения, из-за чего сердце работает с большей нагрузкой и восстановление замедляется. Этот эффект особенно выражен у пожилых людей, чья способность адаптироваться к тепловому стрессу снижена.

Исследователи подчеркивают, что, в отличие от дневных нормативов температуры в помещениях, четких рекомендаций для ночного сна до сих пор не существовало.

