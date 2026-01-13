Реклама

VIP-тур по Москве обошелся семье иностранцев в 5,9 миллиона рублей

АТОР: Тур по Москве обошелся семье из ОАЭ в 5,9 миллиона рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: EdBelkin / Shutterstock / Fotodom

В 2025 году VIP-тур по Москве обошелся семье иностранцев из ОАЭ в 5,9 миллиона рублей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В эту сумму входило размещение 11 человек в отеле Four Seasons Moscow, услуги индивидуального гида, монстр-траки и автомобиль с водителем.

На втором месте по дороговизне оказался тур для бизнесменов из Иордании за 5,3 миллиона рублей. 20 иностранцев побывали в Москве и Санкт-Петербурге, посещая рестораны со звездами Michelin. А третью строчку занял круиз для группы из восьми человек за 3 миллиона рублей с персональным гидом и водителем.

Ранее в АТОР назвали самые дорогие бронирования туров за границу на Новый год. На первом месте в рейтинге оказался недельный тур на Мальдивы.

