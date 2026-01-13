Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:22, 13 января 2026Экономика

Раскрыта судьба ставки по семейной ипотеке

Депутат Аксаков: Ставка по семейной ипотеке станет дифференцированной
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Ставка по семейной ипотеке в России станет дифференцированной — ее размер будет зависеть от количества детей. Судьбу процента по льготным кредитам на жилье раскрыл председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире телеканала «Россия 24».

По словам депутата текущая ставка в 6 процентов годовых никак не меняется с рождением второго ребенка и последующих детей. «Предлагается увязать процентные ставки с количеством рождаемых детей в семье, но если родился первый ребенок, будет 10 процентов, такая цифра обсуждается», — рассказал Аксаков.

Россиянам с двумя детьми предлагают выдавать льготные кредиты на жилье под 6 процентов, а с тремя и более — под 4 процента. «И эти проценты будут снижаться по мере снижения ключевой ставки», — подчеркнул парламентарий.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в 2026 году ипотеку на новостройки будут выдавать в среднем под 15 процентов годовых, а на готовое жилье — под 17 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина совершила массированную атаку на Крым

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Китай пообещал США ответить на введение пошлин за сотрудничество с Ираном

    Назван возможный источник инфекции у младенцев в роддоме Новокузнецка

    Бывший сенатор-миллиардер в тюремной робе и с улыбкой попал на видео в «Черном дельфине»

    Врач дала шесть советов для снижения риска заразиться гриппом

    Россияне организовали «Грибной храм» для духовной терапии в Таиланде и угодили под арест

    Яна Рудковская показала внешность на фото с первой встречи с Плющенко

    Биолог нашла странную деталь в истории с массовой гибелью младенцев в роддоме Новокузнецка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok