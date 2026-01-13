Раскрыта судьба ставки по семейной ипотеке

Депутат Аксаков: Ставка по семейной ипотеке станет дифференцированной

Ставка по семейной ипотеке в России станет дифференцированной — ее размер будет зависеть от количества детей. Судьбу процента по льготным кредитам на жилье раскрыл председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире телеканала «Россия 24».

По словам депутата текущая ставка в 6 процентов годовых никак не меняется с рождением второго ребенка и последующих детей. «Предлагается увязать процентные ставки с количеством рождаемых детей в семье, но если родился первый ребенок, будет 10 процентов, такая цифра обсуждается», — рассказал Аксаков.

Россиянам с двумя детьми предлагают выдавать льготные кредиты на жилье под 6 процентов, а с тремя и более — под 4 процента. «И эти проценты будут снижаться по мере снижения ключевой ставки», — подчеркнул парламентарий.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в 2026 году ипотеку на новостройки будут выдавать в среднем под 15 процентов годовых, а на готовое жилье — под 17 процентов.