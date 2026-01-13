Раскрыты данные об арестованном имуществе близких экс-главы ГУ МЧС российского региона

Суд арестовал имущество родственников экс-главы ГУ МЧС по КБР

Суд арестовал до конца февраля счета и имущество родственников бывшего начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) генерал-майора Михаила Надежина, обвиняемого во взяточничестве. Об этом пишут РИА Новости.

Под обеспечительные меры попали пять банковских счетов, несколько жилых помещений, земельный участок и машина Chery 2023 года выпуска.

По версии следствия, полученные преступным путем деньги распределялись среди родственников и доверенных лиц.

30 сентября 2025 года Михаил Надежин был задержан, а потом этапирован в Москву и арестован.