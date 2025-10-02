Начальник главка МЧС российского региона попал в СИЗО по уголовной статье

В Москве арестован начальник ГУ МЧС по КБР Надежин по делу о взятке

В Москве суд арестовал начальника ГУ МЧС по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) генерал-майора внутренней службы Михаила Надежина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Надежин обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Он заключен под стражу на один месяц и 30 суток.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, он получил два миллиона рублей в качестве взятки. О его задержании стало известно утром 30 сентября.