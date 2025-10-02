Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:32, 2 октября 2025Силовые структуры

Начальник главка МЧС российского региона попал в СИЗО по уголовной статье

В Москве арестован начальник ГУ МЧС по КБР Надежин по делу о взятке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

В Москве суд арестовал начальника ГУ МЧС по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) генерал-майора внутренней службы Михаила Надежина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Надежин обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Он заключен под стражу на один месяц и 30 суток.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, он получил два миллиона рублей в качестве взятки. О его задержании стало известно утром 30 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали новейший кинетический перехватчик дронов «Изделие 545». На что он способен?

    Стало известно об отказах в выплатах взрослым детям бойцов СВО из-за нестыковок в законе

    ЕС столкнулся с проблемой из-за «стены дронов»

    Эксперт перечислил главных союзников России в случае войны с НАТО

    «Бабушкина» прическа из 50-х стала трендом

    Российский регион попросил у ФАС добиться снижения цен на бензин

    Россияне решили заработать на передаче данных разведке Украины

    Таксист-мигрант переехал на машине сотрудника российского аэропорта и попал на видео

    Цены на нефть упали до минимума с начала лета

    Захарова обвинила Украину в розыгрыше «детской карты»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости