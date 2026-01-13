Раскрыты три признака психически здорового человека

Врач Тетюшкин: У психически здорового человека все в порядке с функциональностью

Психиатр Михаил Тетюшкин заявил, что психически здорового человека можно определить по трем признакам. Их он раскрыл во время интервью для YouTube-канала основательницы проекта WELLTHY Екатерины Мороз.

Во-первых, как отметил Тетюшкин, у здорового человека все в порядке с функциональностью, то есть он без проблем просыпается, ест, умывается, работает, общается с людьми и выполняет другие повседневные действия. Во-вторых, у него нет психоэмоциональных страданий, например постоянного плохого настроения, добавил врач.

В-третьих, утверждает он, в присутствии здорового человека другие люди чувствуют себя комфортно. Психиатр объяснил, что при различных ментальных проблемах, особенно расстройствах личности, человек может вести себя так, что его поведение будет доставлять дискомфорт окружающим. При этом такой человек будет соответствовать первым двум критериям, уточнил доктор.

