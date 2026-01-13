Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:30, 13 января 2026Забота о себе

Раскрыты три признака психически здорового человека

Врач Тетюшкин: У психически здорового человека все в порядке с функциональностью
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Екатерина Мороз | Качество жизни / YouTube

Психиатр Михаил Тетюшкин заявил, что психически здорового человека можно определить по трем признакам. Их он раскрыл во время интервью для YouTube-канала основательницы проекта WELLTHY Екатерины Мороз.

Во-первых, как отметил Тетюшкин, у здорового человека все в порядке с функциональностью, то есть он без проблем просыпается, ест, умывается, работает, общается с людьми и выполняет другие повседневные действия. Во-вторых, у него нет психоэмоциональных страданий, например постоянного плохого настроения, добавил врач.

Материалы по теме:
«Каждый третий россиянин — псих» Как и отчего в России сходят с ума
«Каждый третий россиянин — псих»Как и отчего в России сходят с ума
19 марта 2019
Апатия: причины, симптомы, лечение
Апатия:причины, симптомы, лечение
20 февраля 2024

В-третьих, утверждает он, в присутствии здорового человека другие люди чувствуют себя комфортно. Психиатр объяснил, что при различных ментальных проблемах, особенно расстройствах личности, человек может вести себя так, что его поведение будет доставлять дискомфорт окружающим. При этом такой человек будет соответствовать первым двум критериям, уточнил доктор.

Ранее психолог Татьяна Галич рассказала, как побороть апатию. Для этого она предложила вести дневник чувств и заниматься йогой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Погружают в каменный век». Киев накрыл блэкаут. Горожане спят в куртках и греют кирпичи как в СССР

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Клинтоны не захотели давать показания по делу Эпштейна

    Коммунальщики заплатили ребенку сотни тысяч рублей за упавшую крышку электрощитка

    На Западе рассказали о насмешках «союзника Путина» над Британией

    Пассажир попал в психбольницу по вине авиакомпании и решил засудить ее на миллионы рублей

    Обнаружены скрытые факторы ускорения развития болезни Альцгеймера

    ВС России выбили ВСУ из школы в Гуляйполе

    Звезда «Гарри Поттера» нашла необычный способ заработать на пластику груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok