Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:03, 13 января 2026Бывший СССР

Россия пригрозила Украине из-за атак по мирным жителям

Небензя: Россия жестко ответит на каждую атаку ВСУ по мирным жителям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Украину будет ждать жесткий ответ на каждую атаку по мирным российским гражданам. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, Киев намеренно атакует гражданские объекты и мирных жителей. Дипломат уточнил, что за декабрь прошлого года в результате украинских ударов пострадало как минимум 367 человек, еще 56 погибли.

Он пообещал, что ни одно враждебное действие со стороны Украины не останется без должного ответа России.

Ранее Небензя заявил, что Москва намерена продолжать решение поставленных задач военными методами, пока Владимир Зеленский не примет реалистичные условия переговоров. Он также предупредил, что условия переговоров для Зеленского будут становиться хуже с каждым потерянным днем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Попкорн получился, запасайтесь!» Российские дроны атаковали под Одессой суда с кукурузой и подсолнечным маслом

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    В России запретят автосписание денег на сайтах

    Россиянка побывала в Европе и назвала отличающие соотечественниц от местных женщин черты

    В Германии ужаснулись ситуацией в Одессе

    В Киеве высказались о последствиях удара ВС России

    Назван сыгравший в пользу сбивших F-16 ВСУ российских военных фактор

    Журналисту из США отказали в госпитализации перед смертью в украинской тюрьме

    Мужчину поймали на кладбище с мумиями детей и тремя черепами в сумке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok