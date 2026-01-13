Реклама

В России сделали предупреждение Зеленскому о переговорах

Небензя: Условия переговоров для Зеленского с каждым днем будут ухудшаться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / МИД РФ

Условия переговоров об урегулировании конфликта на Украине для Владимира Зеленского будут лишь ухудшаться. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.

«Его [Зеленского] предупреждали еще в свое время. Условия для переговоров для него с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже», — сказал он.

Постпред подчеркнул, что Зеленскому следует согласиться на реалистичные условия переговоров, а пока этого не произойдет, Россия будет решать проблемы военными методами.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что новая «вспышка» переговорного процесса по урегулированию конфликта произойдет в конце февраля. Он также отметил, что не ожидает прекращения огня до конца февраля.

